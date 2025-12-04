La promessa del tennis Caniato la Davis vinta al fianco dei fuoriclasse | Un’esperienza unica

di Jacopo Cavallini C’era anche lui nella squadra che ha conquistato la terza Coppa Davis di fila poche settimane fa a Bologna. Carlo Alberto Caniato ha fatto parte della spedizione azzurra capace di alzare al cielo la celebre insalatiera per il terzo anno consecutivo, pur senza due mostri sacri del tennis come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Una convocazione in extremis, quella arrivata da parte del capitano Filippo Volandri, accolta dall’appena ventenne ferrarese come un premio per la grande stagione agonistica disputata e, chissà, un segnale di buon auspicio per il suo futuro. Per celebrarlo, il circolo tennistico della Marfisa, presieduto dallo zio Umberto, lo ha nominato in questi giorni socio onorario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La promessa del tennis. Caniato, la Davis vinta al fianco dei fuoriclasse: "Un’esperienza unica"

