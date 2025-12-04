La promessa anticipazioni al 13 dicembre | Jana rivela a Cruz la sua vera identità

La promessa, anticipazioni dal 7 al 13 dicembre. Jana rivela a Cruz la sua vera identità, accusandola dell’omicidio di sua madre e di Tomás. La confessione di Jana a Leocadia sul proprio passato non cambia molto la situazione alla Promessa, ma la spinge finalmente a voler affrontare Cruz direttamente. Santos continua a trattare con durezza . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La promessa, anticipazioni al 13 dicembre: Jana rivela a Cruz la sua vera identità

