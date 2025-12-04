La Pro loco di Noale rispolvera i novalini e stanzia buoni spesa per 1.500 euro
La Pro loco di Noale, in occasione della lotteria della Pirola Parola, rispolvera i novalini, moneta che in passato veniva utilizzata dai visitatori del Palio. E grazie al sostegno di una decina di sponsor stanzia la somma di 1.500 euro che, convertita in novalini d’oro e d’argento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altre letture consigliate
Cerimonia di Accensione delle Luci di Natale a Noale! Domenica 7 dicembre, alle 17.00, il centro storico di Noale si illumina di magia! Vivi con noi l’inizio delle feste: un pomeriggio di atmosfera, emozioni e musica grazie alle note natalizie del Mousikè Bras - facebook.com Vai su Facebook