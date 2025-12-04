la primavera sboccia da king

Col mirino sulla gara di lunedì con la Vis Pesaro, il Carpi ha ripreso ieri gli allenamenti. Il solo Rigo continua il lavoro a parte e come Forapani (oltre a Panelli e Pitti squalificati) salterà la sfida coi marchigiani, da valutare invece il possibile rientro di Mahrani. Una delegazione della prima squadra, poi, in serata ha partecipato alla presentazione della formazione Primavera che si è svolta presso il negozio di abbigliamento sportivo King di Carpi, alla presenza dei due responsabili Massimiliano Caravita e Matteo Sassi. Capitan Cortesi assieme a Sorzi e Verza hanno salutato i ragazzi della squadra guidata da mister Gian Loris Rossi, intrattenendosi con i tifosi per fotografie e autografi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

