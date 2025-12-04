La prima della Scala sarà trasmessa anche quest' anno in Ultra HD su Rai 4K
Appuntamento in definizione UHD per la prima rappresentazione della stagione al Teatro alla Scala di Milano, protagonista sarà l’opera Una lady Macbeth del distretto di Mcensk di Shostakovich; diretta Rai dalle 17.45 del 7 dicembre. 🔗 Leggi su Dday.it
Prima della Scala diventa un film, il debutto alla Festa del cinema a Roma - L'inaugurazione della stagione lirica della Scala il 7 dicembre è molto più della Prima di uno spettacolo, è insieme un evento culturale, sociologico, spesso politico ma anche il risultato del lavoro ... ansa.it scrive
