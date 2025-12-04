La prima della Scala sarà trasmessa anche quest' anno in Ultra HD su Rai 4K

Appuntamento in definizione UHD per la prima rappresentazione della stagione al Teatro alla Scala di Milano, protagonista sarà l’opera Una lady Macbeth del distretto di Mcensk di Shostakovich; diretta Rai dalle 17.45 del 7 dicembre. 🔗 Leggi su Dday.it

