La pratica della presenza di Dio il libro che Papa Leone XIV ha scelto come guida spirituale lo ha scritto un cuoco
Nel viaggio di ritorno dal suo primo viaggio apostolico in Turchia e in Libano, papa Leone XIV ha sorpreso i giornalisti con una confidenza inattesa. Alla domanda su quale testo, oltre a quelli di Sant'Agostino da lui citato molte volte, esprima meglio la sua spiritualità personale, il Pontefice non ha indicato un grande classico della teologia né un autore contemporaneo. Ha scelto invece un libretto minuscolo, spesso relegato negli scaffali laterali delle librerie religiose: La pratica della presenza di Dio, del frate carmelitano Fra Lorenzo della Resurrezione. " Un giornalista tedesco ha detto l'altro giorno: mi dica un libro, oltre a Sant'Agostino, che noi potremmo leggere per capire chi è Prevost.
FRA LORENZO della RESURREZIONE (1614-1691) Venerabile Autore di: "La pratica della presenza di Dio", libro al quale ha fatto riferimento il Santo Padre Leone XIV Lettera del già Generale -ora Arcivescovo di Pisa- S. E. Saverio Cannistrà: carmelitanicent
Che cos'è "La pratica della presenza di Dio": il libro indicato dal Papa per capire la sua spiritualità - Durante il volo di ritorno dal Libano, Leone XIV ha sorpreso i giornalisti citando come testo guida del suo stile e della sua vita spirituale il testo di Fra Lorenzo della Resurrezione, La pratica del ...
Il libro citato dal Papa scala le classifiche on line - "Se volete sapere qualcosa su di di me, di quella che è stata la mia spiritualità per molti anni, in mezzo a grandi sfide, vivendo in Perù durante gli anni del terrorismo, essendo chiamato al servizio ...
