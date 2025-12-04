la pratica della presenza di dio il libro che papa leone xiv ha scelto come guida spirituale lo ha scritto un cuoco

Nel viaggio di ritorno dal suo primo viaggio apostolico in Turchia e in Libano, papa Leone XIV ha sorpreso i giornalisti con una confidenza inattesa. Alla domanda su quale testo, oltre a quelli di Sant’Agostino da lui citato molte volte, esprima meglio la sua spiritualità personale, il Pontefice non ha indicato un grande classico della teologia né un autore contemporaneo. Ha scelto invece un libretto minuscolo, spesso relegato negli scaffali laterali delle librerie religiose: La pratica della presenza di Dio, del frate carmelitano Fra Lorenzo della Resurrezione. “ Un giornalista tedesco ha detto l’altro giorno: mi dica un libro, oltre a Sant’Agostino, che noi potremmo leggere per capire chi è Prevost. 🔗 Leggi su Cultweb.it

