La polemica sullo scioglimento del Consiglio Cuffaro | Chi è causa del suo male pianga se stesso

“Chi è causa del suo mal, pianga se stesso.” Il proverbio significa che chi è causa del proprio male non deve incolpare altri, ma deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni e lagnarsi solo con se stesso. Lo dice il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, in merito alla decisione del Tar. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - La polemica sullo scioglimento del Consiglio, Cuffaro: "Chi è causa del suo male, pianga se stesso"

La polemica sullo scioglimento del Consiglio, Cuffaro: "Chi è causa del suo male, pianga se stesso" - Il sindaco: "È doveroso evidenziare che molte delle affermazioni diffuse risultano frutto di interpretazioni imprecise, sia sul piano giuridico sia sul piano procedurale che linguistico" ... Riporta agrigentonotizie.it

“Ricorso fermato, non bocciato”: gli ex consiglieri rilanciano sul caso dello scioglimento del Consiglio - Contestata la versione diffusa dal Comune dopo l’improcedibilità: “Nessuna valutazione nel merito, scelta politica che costa diecimila euro ai cittadini” ... Si legge su agrigentonotizie.it