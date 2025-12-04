La polemica sullo scioglimento del Consiglio Cuffaro | Chi è causa del suo male pianga se stesso

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chi è causa del suo mal, pianga se stesso.” Il proverbio significa che chi è causa del proprio male non deve incolpare altri, ma deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni e lagnarsi solo con se stesso. Lo dice il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, in merito alla decisione del Tar. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

la polemica sullo scioglimento del consiglio cuffaro chi 232 causa del suo male pianga se stesso

© Agrigentonotizie.it - La polemica sullo scioglimento del Consiglio, Cuffaro: "Chi è causa del suo male, pianga se stesso"

Contenuti che potrebbero interessarti

polemica scioglimento consiglio cuffaroLa polemica sullo scioglimento del Consiglio, Cuffaro: "Chi è causa del suo male, pianga se stesso" - Il sindaco: "È doveroso evidenziare che molte delle affermazioni diffuse risultano frutto di interpretazioni imprecise, sia sul piano giuridico sia sul piano procedurale che linguistico" ... Riporta agrigentonotizie.it

“Ricorso fermato, non bocciato”: gli ex consiglieri rilanciano sul caso dello scioglimento del Consiglio - Contestata la versione diffusa dal Comune dopo l’improcedibilità: “Nessuna valutazione nel merito, scelta politica che costa diecimila euro ai cittadini” ... Si legge su agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Polemica Scioglimento Consiglio Cuffaro