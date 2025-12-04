La polemica Croce Gialla e Rossa | Servizi mai pagati
Croce Gialla e Croce Rossa di Ancona ai ferri corti con l’ Ancona: la società del presidente Massimiliano Polci, infatti, in conferenza martedì scorso, a specifica domanda sul perché il servizio di assistenza obbligatoria allo stadio, per le partite dei dorici al Del Conero, fosse stato trasferito a Blu Pubblica Assistenza di Falconara, dunque con interruzione del rapporto che, in precedenza, era stato instaurato e reso noto con le due realtà in questione, aveva specificato che non c’era nessun problema. "Non è successo nulla, è stata fatta una scelta economica e tecnica di risoluzione del rapporto che s’era creato – ha spiegato infatti il consigliere Andrea Manciola –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Istituto Comprensivo Casavatore 1 - Benedetto Croce - facebook.com Vai su Facebook
La polemica. Croce Gialla e Rossa: "Servizi mai pagati» - Croce Gialla e Croce Rossa di Ancona ai ferri corti con l’Ancona: la società del presidente Massimiliano Polci, infatti, ... Riporta sport.quotidiano.net
La Liberazione dà il via alla polemica tra Croce Gialla e Croce Rossa - Una bufera social si è scatenata ieri, e ha visto contrapposte da una parte la Croce Gialla di Recanati e ... ilrestodelcarlino.it scrive
Ancona, la Procura indaga su Di Paolo. Croce Gialla e Croce Rossa attaccano il club: «Inadempiente agli impegni assunti» - La Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Roma, ha effettuato in mattinata una serie di perquisizioni nei confronti di persone fisiche ... Come scrive msn.com
La Croce Rossa trasloca. Da 2026 andrà a San Giovanni - Il motivo del trasferimento è legato all’impossibilità di trovare, nel territorio della Regina, una nuova sede ... ilrestodelcarlino.it scrive
Croce rossa in azione: "Vogliamo far entrare nuovi volontari" - Il Comitato di Follonica della Croce Rossa Italiana ha annunciato che hanno intenzione di coinvolgere nelle sue attività al servizio della comunità nuovi aspiranti volontari, che potranno entrare a ... lanazione.it scrive
Birra gratis per chi dona il sangue, l'iniziativa della Croce Rossa accende le polemiche: «Assurdo» - È questa la campagna lanciata dalla Croce Rossa delle Fiandre per incoraggiare i giovani a donare il plasma. leggo.it scrive