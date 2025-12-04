La perizia sul Dna di Sempio e tutte le domande senza risposta | dov’erano le tracce? A quando risalgono? Contatto o contaminazione?
Garlasco (Pavia) – Il Dna, due aplotipi misti parziali, trovato su due unghie di Chiara Poggi (mano destra e mano sinistra) è riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio e dunque, per deduzione logica, all'odierno indagato, il trentasettenne Andrea. Ma ''l'analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione del soggetto'', di un singolo soggetto. Per la natura, la quantità, la qualità del materiale biologico non è stato possibile ottenere un risultato "certamente affidabile". Sono fra le conclusioni più importanti della perizia genetico forense firmata da Denise Albani, biologa e commissario capo della polizia di Stato, nominata dal gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell'incidente probatorio che vede Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
