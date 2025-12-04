La perizia anticipata da il Giornale | è di Andrea Sempio il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Nessuna risposta dagli acetati provenienti dalla villa di Garlasco, su cui si cercavano nuove tracce di sangue. Tre tracce di Chiara Poggi e una di Alberto Stasi nei contenitori della pattumiera, le tracce di Chiara e del padre sul tappetino del bagno. Ma la risposta cruciale arriva quando si passa alle tracce di Dna trovate sulle unghie della vittima del delitto del 13 agosto 2007: il risultato è “un supporto che va da moderatamente forte a forte all’ipotesi che Sempio Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia y428 - mdxs”, cioè il mignolo destro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

