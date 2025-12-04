La Pennicanza Fiorello irride Gualtieri | Dove lo porta la Tesla

Battute fulminanti, ironia politica e momenti surreali anche oggi in diretta a ' La Pennicanza ' con Fiorello e Biggio, che hanno trasformato il pomeriggio di Rai Radio2 in un mix perfetto di satira e divertimento. La puntata di oggi si è aperta con un messaggio del produttore della serie Rai di successo 'Sandokan', Luca Bernabei, che ha scritto a Fiorello: “Ancora rido per il tuo sketch su Sandokan. Ti vorrei proporre la seconda stagione, a Can glielo spiego io. attendo tue!”. Lo showman ha replicato così: “Diciamolo, sono più indiano io di Can Yaman. Ma non voglio togliere lavoro ai turchi! Poi, uno come lui andrebbe su tutte le furie se gli dicono: ‘C’è un siciliano che farà Sandokan al posto tuo’. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Dove lo porta la Tesla"

UN ALTRO INVIATO SPECIALE A VIA ASIAGO! Ieri è stata davvero una giornata movimentata negli studi della Pennicanza! Dopo la nostra Valentina… ecco spuntare anche Luca, nuovo inviato speciale di Fiorello and Friends Anche lui, in mission - facebook.com Vai su Facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con @Fiorello e @fabriggio su @raiplaysound raiplaysound.it/programmi/lape… Vai su X

