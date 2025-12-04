La particolare top 10 cinematografica del 21esimo secolo di Quentin Tarantino
Quentin Tarantino ha nominato “Black Hawk Down” di Ridley Scott il miglior film del XXI secolo, affermando che “ l’impresa registica di Scott è più che straordinaria “. Il regista premio Oscar ha rivelato la sua top 10 durante un’intervista al podcast “The Bret Easton Ellis”. “ Mi è piaciuto quando l’ho visto per la prima volta, ma è stata un esperienza talmente tanto intensa che non lo capii fino in fondo “, ha detto Tarantino riguardo alla scelta di “Black Hawk Down” come sua prima scelta. “ Da allora, l’ho visto un paio di volte, non molte, ma penso che sia un capolavoro, e una delle cose che amo così tanto è che questo è l’unico film che punta completamente sullo scopo, sugli effetti visivi e sulle emozioni di ‘Apocalypse Now’, e penso che ci riesca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
