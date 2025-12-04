La Pantera siamo noi una mostra sul movimento di studenti palermitani che graffiò la politica italiana

Palermotoday.it | 4 dic 2025

Tra dicembre 1989 e la primavera del 1990, l'Italia fu attraversata dal movimento studentesco detto la Pantera, una protesta che mise sotto accusa le difficili condizioni di vita e di studio, ma anche il malaffare nella gestione dei servizi attraverso gli appalti ai privati, una privatizzazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

