La nuova piazza di Cella ha un nome Sarà intitolata alla partigiana Agata

Sarà intitolata alla partigiana Agata Pallai la nuova piazza di Villa Cella realizzata nell’ambito dei lavori per il completamento della Ciclovia 1 Ovest, situata in prossimità dell’ex sovrappasso lungo la via Emilia. A stabilirlo è stata la Giunta comunale, in accordo con la Commissione toponomastica, accogliendo la proposta fortemente caldeggiata degli stessi cittadini della frazione in un’assemblea pubblica promossa dalla Consulta A e dall’Anpi di ricordare la partigiana Luisa – questo il nome da staffetta di Agata Pallai - in quanto personalità femminile di grande rilievo e per la sua coraggiosa attività di militante partigiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La nuova piazza di Cella ha un nome. Sarà intitolata alla partigiana Agata

