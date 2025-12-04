La nuova guida sull'influenza aviaria in Europa | c'è anche lo scenario pandemia

Vista la circolazione record dell'influenza aviaria tra gli uccelli selvatici, le autorità sanitarie europee hanno pubblicato una guida per preparare i Paesi europei ad affrontare i possibili scenari pre-pandemici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

