La nuova guida sull'influenza aviaria in Europa | c'è anche lo scenario pandemia

Vista la circolazione record dell'influenza aviaria tra gli uccelli selvatici, le autorità sanitarie europee hanno pubblicato una guida per preparare i Paesi europei ad affrontare i possibili scenari pre-pandemici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La nuova guida sull’influenza aviaria in Europa: c’è anche lo scenario pandemia - Vista la circolazione record dell'influenza aviaria tra gli uccelli selvatici, le autorità sanitarie europee hanno pubblicato una guida per preparare ... fanpage.it scrive

Influenza aviaria e suina, Ecdc pubblica la guida europea per il rischio umano - L’Ecdc pubblica un framework operativo per aiutare i Paesi Ue a individuare e gestire i rischi di trasmissione all’uomo dei virus influenzali animali ... Come scrive doctor33.it

Influenza aviaria e suina negli esseri umani. L’Ecdc definisce strategie per combatterle - Questo autunno, l’Europa ha registrato un forte aumento dei casi di influenza aviaria A (H5N1) tra uccelli selvatici e pollame. Secondo quotidianosanita.it

Influenza e Rsv. In Sardegna accordo sulle linee guida per le vaccinazioni pediatriche - influenzali in Italia lo scorso gennaio 2025 ha raggiunto il picco epidemico di 17,6 casi per mille assistiti. Lo riporta quotidianosanita.it

Influenza, cosa sapere sulla stagione 2025-2026: dai sintomi alla durata al vaccino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Influenza, cosa sapere sulla stagione 2025- Segnala tg24.sky.it

Cosa dicono i primi dati sulla stagione dell'influenza in corso (e dove sta colpendo di più in Italia) - Al momento a dominare tra le infezioni respiratorie acute sono stati i rhinovirus ... Riporta wired.it