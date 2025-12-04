La Natività prende nuova forma nell' installazione Il presepe della speranza di Paolo Di Capua
Come ogni anno, il museo Fondazione Tito Balestra Onlus partecipa alla manifestazione “Longiano dei presepi” con una mostra che unisce tradizione e arte contemporanea. "Il presepe della speranza e sculture lignee e carte", la mostra allestita negli spazi suggestivi dell’Ex Chiesa Madonna di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
PRESEPE MECCANICO, LA NATIVITÀ PRENDE VITA NELL’ORATORIO DI PIUMAZZO A Piumazzo, si rinnova la tradizione del presepe meccanico che, durante le feste, richiama migliaia di visitatori. Sarà visitabile dal 21 dicembre fino al 6 gennaio. https://ww - facebook.com Vai su Facebook