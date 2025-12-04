La Natività arriva in piazza Municipio | ecco quando sarà svelata

Per il secondo anno consecutivo, Napoli accogliere un presepe in piazza Municipio. Domani, venerdì 5 dicembre, alle 16, sarà inaugurata la Natività a grandezza naturale realizzata dagli artigiani di San Gregorio Armeno, un'opera unica che celebra la grande tradizione presepiale napoletana. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La Natività arriva in piazza Municipio: ecco quando sarà svelata

Scopri altri approfondimenti

Corteo delle Natività... arriva in piazza San Michele Lucca - facebook.com Vai su Facebook

A piazza Municipio la 'Porta Marittima': l'opera in cemento e marmo sarà alta 8 metri e costerà 500mila euro - Realizzata nell’ambito del Contratto di Sviluppo Centro Storico e della passeggiata pubblica che conduce al Molo San Vincenzo dalla Stazione Municipio della Metropolitana di Napoli. Lo riporta napolitoday.it

In piazza Municipio a Napoli arriva una nuova mega-scultura: è Silent Hortense del catalano Jaume Plensa - La scultura “Silent Hortense”, dell'artista catalano Jaume Plensa, sarà esposta in piazza Municipio a Napoli dal 5 giugno 2025. fanpage.it scrive

Napoli, dopo il Pulcinella di Pesce arriva l’ode al silenzio di Plensa in piazza Municipio - Dopo il Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio a Napoli arriva Silent Hortense, una testa di donna gigante con mani incrociate sulla bocca, ode al silenzio, opera dell'artista catalano Jaume ... fanpage.it scrive