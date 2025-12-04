la mokarpa il nuovo libro di paolo balestri a palomar di san giovanni

Arezzo, 04 dicembre 2025 – Nel calendario degli appuntamenti del Natale 2025, San Giovanni Valdarno ospita un evento dedicato alla creatività e al riciclo: domani, alle 17.30, negli spazi di Palomar – Casa della Cultura – sarà presentato “La MokArpa, la curiosa storia di una caffettiera” (Voglino Editrice), il nuovo libro di Paolo Balestri illustrato da Stefania Grassi. L’iniziativa è inserita nel ricco programma del Natale sangiovannese, frutto della sinergia tra Comune, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale Le Vie di San Giovanni, associazioni culturali e sociali, realtà sportive, scuole e numerose energie del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

