La moda italiana è soggetta a caporalato? Indagate ben 13 aziende del lusso
Continuano le indagini per caporalato nella moda, italiana ma non solo. Il pm Paolo Storari, infatti, ha avviato indagini su ben 13 aziende del lusso, grazie all’attività dei carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro. I gruppi dovranno “consegnare” tutta “la documentazione”, in particolare quella sui “sistemi di controllo” sulla catena di appalti e subappalti nella produzione. Caporalato moda italiana, indagate 13 aziende del lusso internazionali. Inoltre, specifica il pm, nelle richieste di consegna della documentazione utili agli accertamenti necessari, si terrà conto che dai filoni di inchiesta su altri colossi della moda “sono emersi episodi di utilizzo” di lavoratori cinesi sfruttati in laboratori o opifici-dormitorio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
