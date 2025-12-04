La mia pensione non era giusta | vince il ricorso e l' Inps paga
La Corte dei Conti, nella funzione di giudice delle pensioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere in una vertenza pensionistica promossa da un ex primo maresciallo dell’Esercito, riconoscendogli il diritto all’adeguamento della pensione e ordinando all’Inps il pagamento di arretrati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
