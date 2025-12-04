La meraviglia delle fontane danzanti ma anche mostre concerti e mercatini
Il fine settimana dell’Immacolata a Montevarchi si annuncia ricco di eventi e con una super novità caratterizzata dalla meraviglia. Domenica 7 dicembre, alle ore 17.30, piazza Varchi accoglierà per la prima volta in Valdarno lo spettacolo di “fontane danzanti”, un evento unico, capace di attirare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dal 7 dicembre al 6 gennaio al Parco Commerciale Le Fontane, Natale in Wonderland ti aspetta! Labirinto incantato nel magico mondo di Alice. Non è solo un labirinto… è un viaggio nella meraviglia! #nataleinwonderland #labirintodellemeraviglie #labor - facebook.com Vai su Facebook
In mostra la meraviglia di Joel Meyerowitz - Ispirato da Robert Frank, il suo lavoro si sviluppa parallelamente con quello dei contemporanei Gerry Winogrand, Diane Arbus, Lee Friedlander. Segnala iodonna.it