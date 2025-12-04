La mappa per eliminare le barriere in città | I luoghi dell’arte sono anche inclusione

Cento più accessibile e inclusiva grazie al Liceo che ha realizzato un progetto che ha portato alla luce barriere architettoniche, a Coccinella Gialla Anffas che sta realizzando una guida turistica facilitata e al Comune che ha annunciato di aver dato il via alla nascita di un piano che prevede un percorso condiviso che arriverà a mappare tutte le barriere architettoniche presenti sul territorio per poi agire, nel tempo, alla loro eliminazione. E’ emerso ieri mattina in una conferenza tenuta nella Pinacoteca, aperta da Valeria Tassinari del Centro Studi Guercino che ha sottolineato che ‘il luogo legato all’arte, vuole essere anche spazio di inclusione e convivenza civile in quanto trattasi di un museo nato con attenzione all’accessibilità strutturale, risultato importante della ristrutturazione post-terremoto, e che ora l’obiettivo è costruire un percorso di inclusività nei contenuti e nelle attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

