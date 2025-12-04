La magia di ?ajkovskij al Masini | La bella addormentata del Russian Classical Ballet

La Stagione di Danza 202526 del Teatro Masini di Faenza inaugura giovedì 11 dicembre con un capolavoro del balletto classico: La Bella Addormentata, portato in scena dal Russian Classical Ballet, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova. Il balletto di Piotr Ilyich Tchaikovsky, tra le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La magia di ?ajkovskij al Masini: "La bella addormentata" del Russian Classical Ballet

