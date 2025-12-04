La magia del Natale illumina tutto il territorio veneziano durante il Ponte dell' Immacolata

La magia del Natale illumina tutto il territorio veneziano: sarà un Ponte dell'Immacolata ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 6, 7 e 8 dicembre 2025, anticipato da venerdì 5. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La magia del Natale illumina tutto il territorio veneziano durante il Ponte dell'Immacolata

Approfondisci con queste news

Cagliari , il suo porto e la magia del Natale al calar della sera si svela in tutta la sua bellezza in un atmosfera suggestiva ? . . . . . di @mery.mura . . . . . . . . . #sardegna_mia_ #sardegnamia #sardegna #sardinia #Natale #Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

A CITTA' DELLA SCIENZA - "La Scienza Illumina il tuo Natale", un mese di eventi speciali, il programma - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Città della Scienza presenta "La Scienza Illumina il tuo Natale", un ricco calendario ... Da napolimagazine.com

Villafranca si illumina di magia: un Natale tra storia, arte e tradizione - Le vie del centro storico si accenderanno di luci, suoni e colori per oltre un mese di ... Si legge su giornaleadige.it

Torna Isole di Luce: la magia del Natale illumina l'Isola dei Pescatori - Da venerdì 5 dicembre 2025, giorno in cui il progetto Isole di Luce verrà presentato ufficialmente dopo la bella esperienza dello scorso anno firmata Olo, per tutto il periodo delle festività e fino a ... Come scrive milanotoday.it

La scienza illumina il Natale a Napoli: a Città della Scienza un mese di eventi speciali tra arte, stelle e tradizione - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Città della Scienza presenta "La Scienza Illumina il tuo Natale", un ricco calendario ... napolitoday.it scrive

"Magia del Natale" illumina piazza Europa: un mese di eventi per grandi e piccini - Confartigianato e WeCuneo: "Doniamo gioia per rafforzare il legame con la comunità" ... Lo riporta targatocn.it

A Valcasotto torna la magia del Natale: il borgo si illumina di luci, tradizioni e spirito comunitario - Volontari e attività commerciali uniti per ridare vita al presepe della parrocchiale, decorare il paese e accogliere i visitatori durante le festività. Secondo targatocn.it