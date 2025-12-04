La magia del Natale 2025 illumina Decontra Scafa con la villa di Annalinda Barini visitabile gratuitamente

Ancora una volta Annalinda Barini ha illuminato la sua casa, trasformandola nell'incanto della "Magica villa di Babbo Natale". L'iniziativa, che porta avanti con la sua famiglia da oramai 3 anni, tiene a precisare che è "senza fini di lucro ed è un modo per celebrare il periodo natalizio

