La maestra Martina Nasi sull' autostima delle bambine | Molte percepiscono una forte pressione a evitare l’errore e a raggiungere risultati eccellenti Sentono di dover essere sempre impeccabili anche nell’aspetto fisico

Vanityfair.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che cosa significa per una bambina avere fiducia in sé stessa e nel proprio corpo? Un'insegnante della scuola primaria traccia un mini identikit delle bambine di oggi. Mentre un progetto, mirato a sostenere l'autostima delle generazioni future, sta aiutando i giovani a scuola nel raggiungimento del loro pieno potenziale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

