La maestra Martina Nasi sull' autostima delle bambine | Molte percepiscono una forte pressione a evitare l’errore e a raggiungere risultati eccellenti Sentono di dover essere sempre impeccabili anche nell’aspetto fisico
Che cosa significa per una bambina avere fiducia in sé stessa e nel proprio corpo? Un'insegnante della scuola primaria traccia un mini identikit delle bambine di oggi. Mentre un progetto, mirato a sostenere l'autostima delle generazioni future, sta aiutando i giovani a scuola nel raggiungimento del loro pieno potenziale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
1 Mese di Lezioni di LATINO AMERICANO con la Maestra Martina e loro volano così BRAVISSIME! Orgogliosi di Voi piccoline - facebook.com Vai su Facebook
Zia Martina, la maestra di Bari assolta per i rapporti con i minorenni: «Dai 14 anni c'è il consenso» Vai su X