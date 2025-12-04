La madre via in auto insieme ai figli | Noi accerchiati in un vero blitz Ma i carabinieri smontano la versione

Caprese Michelangelo (Arezzo), 4 dicembre 2025 – Quella tarda mattinata del 16 ottobre fu alquanto movimentata a La Creta di Caprese Michelangelo, anche se il caso è stato portato alla luce dopo un mese e mezzo dalla trasmissione “Fuori dal coro” su Rete 4. Harald e Nadia, l’altra famiglia nel bosco in Toscana: “Da 47 giorni senza i nostri figli”. La scuola fantasma e il blitz In base al racconto dello stesso Harald Leo Valentin, il padre privato dei due bambini così come la madre Nadzeya, sua moglie, alcuni carabinieri sarebbero stati fuori e avrebbero tentato di sfondare il cancello senza riuscirvi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La madre via in auto insieme ai figli: “Noi accerchiati in un vero blitz”. Ma i carabinieri smontano la versione

News recenti che potrebbero piacerti

Acireale, auto si schianta contro un muro e va in fiamme: salve madre e figlia - facebook.com Vai su Facebook

La madre via in auto insieme ai figli: “Noi accerchiati in un vero blitz”. Ma i carabinieri smontano la versione - Caprese Michelangelo (Arezzo), 4 dicembre 2025 – Quella tarda mattinata del 16 ottobre fu alquanto movimentata a La Creta di Caprese Michelangelo, anche se il caso è stato portato alla luce dopo un ... Secondo lanazione.it

Monfalcone, madre e figlia investite da un'auto in via Romana - Una donna di 53 anni e sua figlia di 14 di nazionalità bengalese sono state investite stamane intorno alle 8 a Monfalcone in via Romana da un'auto mentre stavano camminando per strada. Si legge su rainews.it

Roma, madre e figlio di 4 anni investiti da un'auto pirata: entrambi feriti. È caccia al conducente - Una donna di 33 anni e il figlioletto di 4 anni sono stati investiti ieri sera, sabato 28 giugno, in via Casilina, all’altezza del civico 1342, a Roma, da un’auto che dopo l’impatto è fuggita senza ... Segnala ilmessaggero.it