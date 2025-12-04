La Luna ha mille nomi segreti | quando scopri perché si apre un mondo incantevole

Quella di dare soprannomi alla Luna Piena viene considerata una moda. In realtà è una tradizione consolidata che affonda le sue radici nella storia dei Nativi americani, in particolare la tribù Algonchina, legata ai cicli naturali. Le diverse civiltà, infatti, usavano i nomi della Luna per segnare l’intero mese che la comprendeva, un po’ come noi usiamo i nomi dei mesi che conosciamo. Questi nomi erano un calendario naturale che ricordava cosa si dovesse fare in quel periodo (cacciare, raccogliere, prepararsi al freddo) e ora li usiamo per ricordarci di quanto sia ancestrale il nostro rapporto con la Luna e la natura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

