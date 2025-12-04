La lotta di questa mamma contro le assurde regole sul tirarsi il latte se viaggi in aereo
Questa mamma si confronta con le regole ingiuste e assurde che limitano il diritto di tirarsi il latte durante i viaggi in aereo. I social network spesso mostrano come gesti naturali come l’allattamento o l’espressione di latte vengano considerati ancora controversi, evidenziando una realtà paradossale e spesso ingiusta.
A volte, i social network ci restituiscono un’immagine di ciò che accade nel mondo. Alcune di queste immagini appaiono essere poco rispettose di gesti che dovrebbero essere considerati universalmente naturali come tirarsi il latte o l’ allattamento al seno, che invece finisce per essere un argomento divisivo, paradossalmente. Stavolta i social ci restituiscono una storia di allattamento sì, ma che ha portato a un disegno di legge in attesa dell’approvazione presidenziale negli Stati Uniti. La storia di Emily Calandrelli. La protagonista di questa storia si chiama Emily Calandrelli, alias @thespacegal, come recita il suo nickname su Instagram. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
A una mamma di nome Emily è stato impedito di tirarsi il latte in aereo: la sua vicenda ha portato a un disegno di legge negli Usa.
