La lotta di questa mamma contro le assurde regole sul tirarsi il latte se viaggi in aereo
Un episodio di questa madre mette in luce le difficoltà e le ingiustizie legate alle regole sui viaggi in aereo per le donne in gravidanza e le neomamme. Spesso, gesti naturali come tirarsi il latte o allattare vengono ostacolati, evidenziando come norme ingiuste possano trasformare semplici bisogni in sfide difficili da affrontare.
A volte, i social network ci restituiscono un’immagine di ciò che accade nel mondo. Alcune di queste immagini appaiono essere poco rispettose di gesti che dovrebbero essere considerati universalmente naturali come tirarsi il latte o l’ allattamento al seno, che invece finisce per essere un argomento divisivo, paradossalmente. Stavolta i social ci restituiscono una storia di allattamento sì, ma che ha portato a un disegno di legge in attesa dell’approvazione presidenziale negli Stati Uniti. La storia di Emily Calandrelli. La protagonista di questa storia si chiama Emily Calandrelli, alias @thespacegal, come recita il suo nickname su Instagram. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
