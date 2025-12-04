la locale controlla 50 veicoli

Cinquanta veicoli controllati, due patenti ritirate e tre conducenti risultati positivi all’alcoltest. È il bilancio dell’ Operazione Smart – il programma di monitoraggio delle aree a rischio del territorio – condotta dalla Polizia locale venerdì 21 e sabato 29 novembre a Carnago, Cairate e Caronno Varesino. Un’attività intensa, mirata a contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga. Per due notti consecutive, dalle 21 fino alle 2, sette agenti hanno presidiato le principali vie di collegamento tra i tre paesi, controllando appunto 50 veicoli. Sono stati 43 gli automobilisti sottoposti alla prova dell’etilometro: tre sono risultati positivi, e per due di loro è scattato il ritiro della patente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

