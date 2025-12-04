La liceale miss Adriatico Carolina D' Andrea sarà premiata nella sua città

Sarà premiata dal sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, la ragazza che ha dominato le passerelle dell’estate diventando Miss Adriatico Italia. Si tratta di Carolina D’Andrea, studentessa 17enne del liceo scientifico, di Santa Teresa di Spoltore.A lei sarà conferito un riconoscimento al merito: è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La liceale miss Adriatico Carolina D'Andrea sarà premiata nella sua città

Argomenti simili trattati di recente

Gli apprendisti Ciceroni del Polo Liceale Campanella-Fiorentino hanno accompagnati gli studenti dell’Istituto Comprensivo Nicotera Costabile alla scoperta di Lamezia Terme per le #mattinatefai! - facebook.com Vai su Facebook

La liceale miss Adriatico Carolina D'Andrea sarà premiata nella sua città - Sarà premiata dal sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, la ragazza che ha dominato le passerelle dell’estate diventando Miss Adriatico Italia. Si legge su ilpescara.it