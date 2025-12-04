La liceale miss Adriatico Carolina D' Andrea sarà premiata nella sua città

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà premiata dal sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, la ragazza che ha dominato le passerelle dell’estate diventando Miss Adriatico Italia. Si tratta di Carolina D’Andrea, studentessa 17enne del liceo scientifico, di Santa Teresa di Spoltore.A lei sarà conferito un riconoscimento al merito: è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

