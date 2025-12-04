La Lega e il fronte dei governatori Fontana | un referente per il Nord? Buona idea i militanti vanno ascoltati

È una buona idea, secondo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, quella sostenuta dalla raccolta firme partita dai militanti di Brescia, poi dilagata nella seconda provincia di Lombardia e a breve nella terza - la Bergamasca –, per chiedere che l’ex governatore del Veneto Luca Zaia sia designato " referente per le regioni del Nord " di quel partito che una volta si chiamava Lega Nord e oggi invece Lega Salvini Premier, e un referente specifico ce l’ha per il Centro-Sud. "Come sono garantista sempre ritengo che sempre si debbano valorizzare le richieste, le esperienze e le proposte che vengono dal territorio - ha premesso il governatore Fontana ieri, interpellato sull’iniziativa a margine della presentazione del piano triennale di investimenti 2026-28 di Fondazione Fiera Milano –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lega e il fronte dei governatori. Fontana: un referente per il Nord? Buona idea, i militanti vanno ascoltati

