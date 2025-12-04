La Juventus non dormirà a Napoli arriverà domenica mattina e ripartirà dopo la partita

La Juventus non dormirà a Napoli. Lo comunica Sky Sport 24. Luciano Spalletti ha deciso che i bianconeri arriveranno a Napoli in mattinata e poi ripartiranno in nottata dopo il match. In questo modo non ci saranno tensioni, i soliti tifosi che si assiepano all’esterno dell’albergo talvolta rendendo difficoltosa la notte dei calciatori. Stavolta sarebbe stato tutto persino più intenso per la presenza in panchina di Luciano Spalletti che torna per la prima volta a Napoli da avversario dopo la conquista del terzo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juventus non dormirà a Napoli, arriverà domenica mattina e ripartirà dopo la partita

