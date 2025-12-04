La IIIA della media fratelli Cervi a cena 47 anni dopo con due insegnanti

A cena tutti insieme, 47 anni dopo. Gli alunni della Terza A della scuola F.lli Cervi di Riccione che nel 1978 raggiunsero insieme la licenza media, si sono ritrovati per una cena utile a ricordare quei tempi bellissimi e a cementare una amicizia sempre viva. Non solo, hanno voluto ci fossero. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La IIIA della media fratelli Cervi a cena 47 anni dopo con due insegnanti

