La guida conosciuta a Praga svelerà Kafka agli studenti maturandi
’Il viaggio vero non ha mai fine’ è stato il motto di quello d’istruzione dei trenta studenti della classi quinte ASia e AFm dell’ istituto tecnico economico Serra a Vienna, Praga e Salisburgo. Il viaggio si prepara, si vive e si prolunga, una volta tornati, con immagini, letture sui luoghi, continuità degli incontri fatti. Come quello con Pierpaolo (nella foto inginocchiato vicino l’ombrello tricolore al centro della comitiva sotto l’orologio di Praga), la guida italiana che ha condotto la comitiva nella visita al castello, alla cattedrale di San Vito, al vicolo d’oro, a piazza Venceslao e alla città vecchia all’ombra dello storico orologio e delle sinagoghe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
