Negli ultimi dieci anni la Grecia ha investito miliardi di euro per rinnovare la gestione dei rifiuti e adeguarsi agli standard europei. Le autorità hanno finanziato la costruzione di impianti di riciclaggio, campagne di sensibilizzazione e programmi di raccolta differenziata in tutte le regioni. Oggi, nelle principali città greche, i cittadini possono trovare cassonetti di vari colori per ogni tipo di materiale: plastica, carta, alluminio, organico, indumenti e perfino batterie o piccoli elettrodomestici. Ma nonostante questi sforzi e l'apparente modernizzazione del sistema, i risultati restano deludenti.

La Grecia continua a interrare l'80% dei rifiuti mentre il riciclo resta fermo