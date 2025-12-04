La Grecia continua a interrare l’80% dei rifiuti mentre il riciclo resta fermo
Negli ultimi dieci anni la Grecia ha investito miliardi di euro per rinnovare la gestione dei rifiuti e adeguarsi agli standard europei. Le autorità hanno finanziato la costruzione di impianti di riciclaggio, campagne di sensibilizzazione e programmi di raccolta differenziata in tutte le regioni. Oggi, nelle principali città greche, i cittadini possono trovare cassonetti di vari colori per ogni tipo di materiale: plastica, carta, alluminio, organico, indumenti e perfino batterie o piccoli elettrodomestici. Ma nonostante questi sforzi e l’apparente modernizzazione del sistema, i risultati restano deludenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
