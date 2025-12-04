La Grazia di Sorrentino | il cinema apre di mattina a Natale e Capodanno per le anteprime

La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, sarà protagonista di un evento cinematografico senza precedenti. Dal 25 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026, le sale di tutta Italia ospiteranno anteprime esclusive del film, con una particolarità che rompe ogni convenzione: le proiezioni si terranno esclusivamente al mattino, senza eccezioni nemmeno per Natale e Capodanno. L’annuncio arriva da PiperFilm, che distribuisce il film in Italia, mentre all’estero i diritti sono stati acquistati da MUBI. Si tratta di una scelta distributiva inedita che testimonia l’attesa straordinaria per l’opera del regista premio Oscar, la cui uscita ufficiale nelle sale è prevista per il 15 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La Grazia di Sorrentino: il cinema apre di mattina a Natale e Capodanno per le anteprime

