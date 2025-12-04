La Giunta dà il via libera al Bilancio di previsione 2026-2028 | una manovra da 218,9 milioni complessivi

ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato oggi, martedì 2 dicembre, la proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio di previsione 2026-2028 formulata dal vicesindaco e assessore al Bilancio Giovanni Zinni.Il documento sarà ora discusso in commissione prima e in consiglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - La Giunta dà il via libera al Bilancio di previsione 2026-2028: una manovra da 218,9 milioni complessivi

