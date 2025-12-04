La gioventù bruciata di Achille Costacurta | Hashish crack e sette Tso poi ho tentato il suicidio Così in Svizzera mi hanno salvato

Stimolante, avere due genitori importanti e famosi come Billy Costacurta e Martina Colombari. Ma solo da bambino. Poi tutto è diventato pesante. Ma forse lo sarebbe stato comunque. Achille Costacurta, 21 anni, si racconta oggi al Corriere della Sera dopo essersi – forse – messo alle spalle anni di dipendenze e intemperanze. «Al primo anno di liceo fumavo hashish tutti i giorni », ammette Costacurta jr. nell’intervista a Monica Colombo e Monica Scozzafava. Da lì è stato tutto una discesa verso l’inferno – sostanze e psicofarmaci, sette Tso, continui ricoveri in strutture protette, innumerevoli tentativi di fuga. 🔗 Leggi su Open.online

