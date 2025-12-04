La gastrite autoimmune | cos’è e come gestirla

Dolore, bruciore allo stomaco, sensazione di sazietà precoce. Sono alcuni dei sintomi tipici della gastrite, disturbo che riguarda milioni di italiani con un importante impatto sulla qualità di vita soprattutto nelle forme croniche. Tra queste, in particolare, ce n’è una, meno conosciuta ad esempio della gastrite cronica da Helicobacter pylori, ma altrettanto rilevante: la gastrite autoimmune. Ma di cosa si tratta? Quali sono le cause? E si può curare? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Sara Massironi, professore associato di Gastroenterologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, responsabile dell’Unità Operativa di Gastroenterologia del Policlinico San Marco e del Policlinico San Pietro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

