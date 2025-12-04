La forza della diversità | un convegno per costruire inclusione e comunità

La forza della diversità: istituzioni, famiglie e associazioni unite per un futuro inclusivo in Calabria. Nella prestigiosa Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria si è svolto il convegno “La Forza delle Diversità: Inclusione, Autonomia, Condivisione”, organizzato in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Promosso dal Distretto Kiwanis Italia–San Marino insieme al Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, l’evento ha riunito istituzioni, associazioni e testimonianze personali, con l’obiettivo di ribadire che la diversità non è un limite, ma una risorsa da valorizzare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La forza della diversità: un convegno per costruire inclusione e comunità

Il #3dicembre ricorre la giornata internazionale dei diritti delle persone con #disabilità. Un’occasione per riaffermare come l’inclusione non sia un regalo, ma un diritto, una ricchezza per tutta la comunità. Perché la diversità è la nostra forza più grande. Vai su X

? Giornata Mondiale della Disabilità – 3 Dicembre Oggi celebriamo la diversità, l’inclusione e la forza delle persone con disabilità. Un mondo davvero migliore è quello in cui ciascuno può partecipare, esprimersi e vivere senza barriere. Rispettiamo. - facebook.com Vai su Facebook

