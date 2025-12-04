La forza della diversità | un convegno per costruire inclusione e comunità

La forza della diversità: istituzioni, famiglie e associazioni unite per un futuro inclusivo in Calabria. Nella prestigiosa Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria si è svolto il convegno “La Forza delle Diversità: Inclusione, Autonomia, Condivisione”, organizzato in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Promosso dal Distretto Kiwanis Italia–San Marino insieme al Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, l’evento ha riunito istituzioni, associazioni e testimonianze personali, con l’obiettivo di ribadire che la diversità non è un limite, ma una risorsa da valorizzare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

