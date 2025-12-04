La Formula 1 prepara il gran finale Verstappen sogna la folle rimonta tra le incertezze della Mc Laren

Tra le mille variabili di un gran premio di Formula 1 stavolta il meteo non dovrebbe metterci lo zampino. Per tutto il week end ad Abi Dhabi la temperatura sarà intorno ai 25 gradi quando i piloti saranno in pista. In teoria il circuito di Yas Marina si presta meglio alle caratteristiche della Mc Laren che l'anno scorso vinse con Lando Norris mentre la gara di Piastri finì alla partenza per un contatto con Verstappen. Ma i due papaya anche in prova avevano dimostrato la superiorità della macchina realizzando i due migliori tempi. La storia di questo Mondiale piloti dimostra però che la superiorità della Mc Laren, assoluta fino a Zandvoort, non è più tale e non solo per motivi tecnici.

