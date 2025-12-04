La filiera produttiva italiana vale 2.600 miliardi | E con il digitale e l’AI può accelerare

L’Italia delle filiere vale 2.600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export e oltre 17 milioni di occupati. Ma il nuovo rapporto dell’Osservatorio 4.Manager, “Le filiere produttive nell’era della conoscenza aumentata”, mostra che la competitività non si misura più solo in produzione: oggi si misura nella capacità di generare, trasferire e proteggere conoscenza lungo le catene del valore. E l’obiettivo ora è quello di accelerare, per esempio puntando sull’intelligenza artificiale nei processi produttivi e aumentando le competenze digitali. “Il nostro sistema produttivo ha gli asset per abitare il futuro: creatività, tecnologia, filiere che generano valore – afferma Stefano Cuzzilla, presidente di 4. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

