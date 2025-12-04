La figlia segreta di Putin scovata a Parigi l’assalto dei giornalisti ucraini per strada | Puoi dirgli papà basta bombardare Kiev? – Il video

Elizaveta Krivonogykh, anche nota come Luiza Rozova, è rimasta spiazzata davanti alla telecamera dei due giornalisti ucraini di TSN che l’hanno intercettata per strada a Parigi. La 22enne non è una ragazza qualunque: diverse inchieste internazionali la indicano come la figlia segreta di Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dal quotidiano Dyvoglyad, la giovane vive stabilmente nella capitale francese, dove collabora con alcuni spazi artistici locali. Proprio nei pressi di uno di questi centri culturali il team televisivo l’ha sorpresa mentre usciva. Alla vista dell’operatore, Krivonogykh è apparsa intimorita e ha cercato in tutti i modi di evitare che venissero registrate immagini di lei. 🔗 Leggi su Open.online