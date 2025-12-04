La figlia segreta di Putin scoperta a Parigi dagli ucraini | Ti piace vivere in Europa? Il video della fuga

“Tre settimane fa suo padre ha ucciso mio fratello”. Un giornalista ucraino a Parigi pone la domanda ad una donna per strada. La donna, secondo l’emittente Nexta Tv, viene identificata come  Elizaveta Krivonogikh ed è ritenuta presunta figlia illegittima di Vladimir Putin. “Perché vive in Europa, nella maledetta e odiosa Europa? Dica qualcosa”, incalza il giornalista. “Non ha il permesso di girare il video”, le uniche parole della donna, che cerca di coprire il volto. Il video della figlia segreta di Putin scoperta dagli ucraini a Parigi. A journalist from a Ukrainian media outlet spotted Putin’s so-called daughter — Liza — in Paris. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

