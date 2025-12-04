La figlia segreta di Putin intercettata a Parigi | Perché vivi qui?

(Adnkronos) – "Tre settimane fa suo padre ha ucciso mio fratello". Un giornalista ucraino a Parigi pone la domanda ad una donna per strada. La donna, secondo l'emittente Nexta Tv, viene identificata come Elizaveta Krivonogikh ed è ritenuta presunta figlia illegittima di Vladimir Putin. "Perché vive in Europa, nella maledetta e odiosa Europa? Dica qualcosa", . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La figlia segreta di Putin intercettata a Parigi: "Perché vivi qui?" - Video - Nel 1983 ha sposato Lyudmila Putina, da cui ha avuto due figlie, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova. Come scrive adnkronos.com