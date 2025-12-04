La figlia di Putin Luiza Rozova importunata a Parigi da giornalisti ucraini | Puoi dire a tuo papà di smetterla di bombardare? - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rozova è stata intercettata dai due reporter ucraini, che hanno iniziato a tempestarla di domande La presunta figlia di Putin Elizaveta Krivonogykh, anche nota come Luiza Rozova, è stata importunata a Parigi da due giornalisti ucraini di TSN. La 22enne, che secondo alcune ricostruzioni Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la figlia di putin luiza rozova importunata a parigi da giornalisti ucraini puoi dire a tuo pap224 di smetterla di bombardare video

© Ilgiornaleditalia.it - La "figlia di Putin" Luiza Rozova importunata a Parigi da giornalisti ucraini: "Puoi dire a tuo papà di smetterla di bombardare?" - VIDEO

