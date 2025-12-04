La Fiera dei mercanti a Muggiò versione natalizia

Una passeggiata fra i banchi del mercato, immersi nell'atmosfera natalizia, per trovare prodotti di qualità, dall'abbigliamento all'artigianato, al cibo. Con anche la possibilità di far giocare i bambini e deliziarsi con le prelibatezze dello street food.L'appuntamento è per domenica 7 dicembre

