La fiera degli Obej Obej
Anche per il 2025 Milano si prepara a celebrare una delle tradizioni natalizie più amate: la celebre Fiera degli Obej Obej, famosa in tutta la Lombardia. Dal 5 all’8 dicembre 2025 il centro della città meneghina, tra Castello Sforzesco e Parco Sempione, si trasformerà infatti in un vivace mercato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
