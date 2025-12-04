La fiera degli Obej Obej

Monzatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per il 2025 Milano si prepara a celebrare una delle tradizioni natalizie più amate: la celebre Fiera degli Obej Obej, famosa in tutta la Lombardia. Dal 5 all’8 dicembre 2025 il centro della città meneghina, tra Castello Sforzesco e Parco Sempione, si trasformerà infatti in un vivace mercato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

la fiera degli obej obej

© Monzatoday.it - La fiera degli Obej Obej

News recenti che potrebbero piacerti

Ricerca: «fiera obej obej milano 2025 programma» - Lo scrittore si lamenta di non essere stato coinvolto nel programma della convention mondiale che si terrà a Glasgow a inizio agosto. Segnala fantascienza.com

Cerca Video su questo argomento: Fiera Obej Obej